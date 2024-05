Incidenti stradali – D’Amato Az | La priorità è mettere in sicurezza i passaggi davanti le scuole I dati  di Roma e del Lazio sono allarmanti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Lainpedonalialle. I dati die del, gli accessiallevanno messi subito inunaassoluta. Questa è una delle questioni inserite nella proposta di leggeStrade Sicure che ancora non viene esaminata dal Consiglio regionale. La situazione purtroppo non è migliorata e lastradale non è garantita. Glila prima causa di morte tra i giovani”. Lo ha dichiarato Alessio, promotore della legge ...