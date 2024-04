Quasi orfano - commedia con Riccardo Scamarcio | le curiosità da sapere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024)è il protagonista diitaliana del 2022 diretta da Umberto Carteni in onda, in prima visione tv assoluta, su Rai Uno a partire dalle 21.30 di Giovedì 25 Aprile. Cosa dire sul film? Divertente è divertente, almeno a tratti, ma gran parte della critica non ha gradito gli stereotipi fin troppo noti sul Nord e il Sud del nostro Paese. Di seguito vi diciamo quali sono lepiù interessanti da conoscere su: la trama in breve e il cast Valentino, famoso designer che abita a Milano ma ha origini pugliesi, ha sempre detto di essere rimastoin tenera età. In realtà, il giovane ha chiuso i ponti con la famiglia d’origine, di cui i ...