I rinnovi - lo stadio e Moratti! A tutto Zhang | giocatori cinesi all’Inter? Ora n - ma…

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’Inter è campione d’Italia! I nerazzurri preparano una grande festa per il 20° Scudetto, conquistato nel derby di Milano di lunedì sera. E’ tempo di bilanci per Steven, che dalla Cina ha parlato all’opinionista cinese Liu Teng su TikTok. Dal documentario ai festeggiamenti, fino ad un ringraziamento speciale a Massimo. Il documentario “Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato, magari sotto forma di video e registrazioni conservate piuttosto che in modo narrativo“, ha affermato il numero 1 nerazzurro. Il ringraziamento a“Ho chiamatoper ringraziarlo, forse senza di lui noi tifosinon avremmo mai sentito parlare dell’Inter. Da piccolo avevo sentito parlare dell’Inter, della Juventus e del Milan; se non fosse stato per lui e per suo padre, ...