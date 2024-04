Due gravissimi incidenti nella notte Trentaduenne è ricoverato in coma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) TERRICCIOLA-BIENTINA Un uomo di 32 anni èin gravissime condizioni all’ospedale di Pisa per i traumi e le ferite riportati in un incidente avvenuto poco prima delle 21 a Terricciola, località Fraschetta. Ilè originario della Georgia ed era in auto con altri due connazionali quando il conducente ha perso il controllo e il veicolo è andato a sbattere. Il 32enne è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Cisanello in condizioni molto gravi. E’ ine i medici si sono riservati la prognosi. Gli altri due georgiani che erano con lui sono rimasti feriti in maniera seria anche loro, ma non sono in pericolo di vita. Con altre due ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso di Pontedera e ricoverati. Sulla dinamica dell’incidente stanno compiendo accertamenti i carabinieri della ...