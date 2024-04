D’Amico | Osimhen al Psg? Tutte suggestioni Gasperini non lo vedo distante da Bergamo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024)al? Sonoal momento. Ill’anno scorso ha speso tanto, quasi 160 milioni di euro e credo che adesso cerchi un attaccante più veloce, tecnico e di manovra A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea D‘Amico, ex agente di Italiano ed ex intermediario di. Queste le sue parole: “Se sotto i riflettori c’è Italiano, è normale che venga analizzato il suo modo di giocare, ma il calcio sfugge nella realizzazione pratica della partita a questi sistemismi, come li chiamo io. Fare l’allenatore è importante perchè devi essere bravo ad amalgamare la squadra e far emergere la bravura dei singoli, ma la qualità dei calciatori è determinante. La scelta di Garca, poi quella di Mazzarri ...