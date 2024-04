(Di giovedì 25 aprile 2024)inla seduta a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo -0,18% a 34.207 punti e sul listinoStMicroelectronics dopo i conti e il taglio alle stime per il 2024 (-5%). Bene le banche, in particolare la Popolare Sondrio (+0,8%) ed Eni che sale in avvio dello 0,7 per cento.

La Borsa di Milano apre in calo , con 8 società che pagano il dividendo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 33.705 punti, con lo stacco cedole che pesa per l'1,53. In particolare a pagare il dividendo sono Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, ...

Borsa: Milano apre in calo -0,18%, affonda St - apre in calo la seduta a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo -0,18% a 34.207 punti e sul listino affonda StMicroelectronics dopo i conti e il taglio alle stime per il 2024 (-5%). Bene le banche, ...ansa

Svolta Tesla. Crollano i ricavi, Musk apre alle utilitarie - I conti trimestrali disastrosi, il nuovo giro di licenziamenti e il rally di ieri in Borsa. Il 2024 di Tesla si è aperto pieno di contraddizioni. La casa Usa ha pubblicato tra martedì e mercoledì i ri ...informazione

Borsa: Milano apre in rialzo +0,4% con il rally di St - Piazza Affari apre la seduta in terreno positivo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,42 per cento. St, in scia al buon andamento dei tecnologici e sulle attese per la trimestrale che verrà resa nota domani, è ...informazione