(Di giovedì 25 aprile 2024) "Non dovremo lasciare nulla di intentato" VERONA - Quando a gennaio il mercato ha rivoluzionato la rosa, in pochi avrebbero scommesso sulla salvezza del Verona. E invece Marcoe la squadra si sono rimboccati le maniche e il successo di sabato sull'Udinese ha avvicinato il traguardo. "Sono con

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Le parole di Marco Baroni , tecnico dell’Hellas Verona , in conferenza stampa in vista della sfida degli scaligeri con la Lazio Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio– Verona . Di seguito le sue parole. FINALE DI STAGIONE – ...

Lazio-Hellas, baroni: «Per raggiungere l’obiettivo dovremo essere straordinari» - All'antivigilia del match tra Lazio ed Hellas verona, valido per la 34a giornata della Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 27 aprile alle ore 20.45, ...daily.veronanetwork

baroni dribbla gli elogi "Fatto molto ma non basta ancora" - 'Non dovremo lasciare nulla di intentato' verona (ITALPRESS) - Quando a gennaio il mercato ha rivoluzionato la rosa, in pochi avrebbero ...sport.tiscali

Lazio-verona, baroni: “Abbiamo fatto molto, ma non basta ancora: per raggiungere l’obiettivo serve qualcosa di straordinario” - Marco baroni, si dice che fare i complimenti alla squadra in questo momento possa avere un effetto boomerang, ma può essere così anche per lei "Sono concentrato sulla parte finale del campionato, che ...trivenetogoal