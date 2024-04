Antonio Scurati a Che Tempo Che Fa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 25 aprile 2024)(X CheChe Fa) E’ stato il caso degli ultimi giorni in Rai, dibattuto un po’ ovunque, ma perdi andare in onda. Non a Che Sarà da Serena Bortone, dove era atteso sabato scorso prima che scoppiasse il polverone, ma a CheChe Fa. Sarà Fabio Fazio ad ospitare in tv lo scrittore, nella puntata di domenica (28 aprile). “In questo 25 aprile vi annunciamo che, domenica a CTCF sul Nove, saremo felici di ospitare” è l’annuncio che la trasmissione del Nove fa dai propri profili social. Proprio oggi, festa della Liberazione, su cui lo scrittore aveva preparato il monologo “incriminato”, viene dunque annunciata la sua partecipazione a CheChe Fa. ...