25 Aprile - slogan contro la brigata ebraica al corteo di Milano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (askanews) – Palestinesi e militanti antagonisti sparsi lungo il percorso delper la celebrazione della Liberazione ahanno scanditoIsraele al passaggio della. Le contestazioni più accese si sono registrate all’angolo con via Senato e all’ingresso di Piazza San Babila. “Palestina libera” e “Israele assassino” tra glipiù pronunciati. Nuove contestazioni potrebbero verificarsi in Piazza Duomo, dove ilè in procinto di arrivare. Qui è in corso dalle 13:30 in presidio dei giovani palestinesi e i alcune organizzazioni antagonisti milanesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nella tradizione del sindacalismo riformista che prese piede in Germania e nord Europa a fine Ottocento, lo sciopero generale era riservato a casi estremi, per protestare contro la... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

Milano , 19 aprile 2024 – Tornano in piazza gli studenti di Fridays for Future : questa mattina un serpentone di ragazzi e ragazze sta invadendo le vie del centro di Milano , già piene in occasione della Design Week. Il corteo , che precede quello nazionale di domani (dalle 15 a Porta Venezia), è ... Continua a leggere>>

25 aprile, tensioni a Milano: manifestanti pro Palestina contro Brigata ebraica - Ci sono stati alcuni minuti di scontri fisici, in cui sono state scagliate sedie contro i baschi e contro i giornalisti ... Netanyahu assassino' e 'Intifada fino alla vittoria' gli slogan che hanno ...

Continua a leggere>>

Venezia, primo giorno con il ticket d'ingresso: 110mila arrivi tra le proteste - Primo giorno di sperimentazione, oggi 25 aprile, del ticket per Venezia. Circa 110mila le presenze in città, con 15mila turisti che hanno prenotato e pagato i 5 euro di contributo. Ma non sono mancati ...

Continua a leggere>>

Ticket da 5 euro per entrare a Venezia, proteste dei centri sociali contro Brugnaro: "La città non si vende" - Ticket da 5 euro per entrare a Venezia contro turismo selvaggio, proteste contro il sindaco Luigi Brugnaro dei centri sociali: "La città non si vende" ...

Continua a leggere>>