Violentata Minorenne nel Bar | Due Arrestati Dopo Indagini

La polizia di Lodi ha arrestato due uomini per aver sequestrato, picchiato e violentato una ragazza Minorenne siriana scappata dalla Turchia . Ricercata anche una donna coinvolta nel traffico di persone.Continua a leggere (fanpage)

Due individui di nazionalità straniera sono stati arrestati a Castiglion Fiorentino per furto in flagranza di reato all’interno di un supermercato. I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno catturato i ladri mentre tentavano di uscire dal negozio con ... (lortica)