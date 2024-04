Inter campione - Ausilio esulta e annuncia | Già fatti un paio di acquist - forse un po’ presto

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter ed ex Milan, ha pubblicato su 'Instagram' dei post per il derby e per lo Scudetto vinti (pianetamilan)

Milano, 22 aprile 2024 - Una parte di Milano gioisce, l’altra mastica amaro. Il calcio è così, a volte dà e a volte toglie. Due anni fa fece festa il Milan, e l’Inter si buttò via nel recupero di Bologna, quest’anno i nerazzurri si sono presi la rivincita con cinque giornate di anticipo e nel modo più bello: vincendo il derby. Sono venti Scudetti per l’Inter, il primo della carriera per Simone Inzaghi. La Milano nerazzurra fa festa, quella ... (sport.quotidiano)

"Orgogliosi di avere lasciato il nostro segno sui 116 anni di storia del club" MILANO - "Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande famiglia nerazzurra". È il messaggio che arriva da Steven Zhang, che dalla (ilgiornaleditalia)

“Dedico questo scudetto al nostro presidente Steven Zhang e ai nostri tifosi. I meriti vanno a Simone Inzaghi, che ha dimostrato di essere bravo e vincente. È lui l’artefice di questo gruppo magnifico. Ringrazio i miei collaboratori, i dirigenti e i dipendenti del club. Abbiamo curato i particolari contribuendo nel nostro piccolo al campionato vinto e alla seconda stella, un risultato straordinario”. Lo ha detto l’amministratore delegato ... (sportface)

I nerazzurri festeggiano lo Scudetto sotto la curva nord; ed il Milan prova a rovinare la festa mettendo a tutto volume della musica tecno allo stadio (panorama)