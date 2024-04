Contributo d' accesso a Venezia - vademecum per destreggiarsi con le nuove regole | ecco le 18 domande con risposte più frequenti

Venezia, 22 aprile 2024 – Inizia la sperimentazione del Ticket a Venezia, il contributo d’accesso alla città antica da pagare con prenotazione online in alcuni weekend tra aprile e luglio 2024. Per ora il calendario ha fissato 29 giornate a partire dal 25 aprile in cui sarà obbligatorio per i turisti giornalieri residenti fuori dal Veneto munirsi del Ticket che ha una spesa fissa di 5 euro a persona. Sono esenti i visitatori che pernottano in ... (ilrestodelcarlino)