Fortitudo Cade a Trapani. Ora c'è Treviglio

(Di lunedì 22 aprile 2024) 81BOLOGNA 69 : Imbrò 5, Notae 22, Mian 5, Alibegovic 11, Horton 4, Marini 13, Gentile 7, Mobio 3, Mollura 2, Pullazzi 9, Dancetovic ne, Pugliatti ne. All. Diana. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Giuri 2, Aradori 10, Ogden 15, Freeman 13, Bolpin 12, Panni, Conti 9, Sergio, Morgillo 4; Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri: Vita, Costa e Marco Attard. Note: parziali 14-19, 38-41, 64-58. Tiri da due:21/32;23/45. Tiri da tre: 9/30; 3/19. Tiri liberi: 12/15; 14/18. Rimbalzi: 32; 37. Una sconfitta indolore. Lachiude con la sconfitta a, ma sempre seconda. Il contemporaneo ko di Udine con Cantù, regala alla società del presidente Stefano Tedeschi il secondo posto, l’accesso al tabellone argento e il vantaggio nei quarti e in semifinale del fattore ...