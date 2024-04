De Laurentiis chiede cinque partite di dignità e orgoglio - poi liberi tutti di andarsene Gazzetta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladello Sport oggi prova a fare il punto sulla situazione disastrosa del Napoli e a spiegare perché il presidente Deha deciso di soprassedere sul ritiro dopo la sconfitta contro l’Empoli “Gli effetti non ci sono stati allora e spedire la squadra in ritiro punitivo adesso avrebbe solo peggiorato la situazione, di per sé già molto critica. Di sicuro, Deora si aspetta una scossa vera perché si è toccato il fondo.didise non avranno a cuore il progetto Napoli, purché portino sulla scrivania del presidente l’offerta giusta”. Il presidente ha provato già volte, prima con Garcia e poi con Mazzarri a stare vicino alla ...

Kvaratskhelia chiede 7 milioni per rinnovare col Napoli , De Laurentiis ne offre tra 3 e 4 Il Napoli ha formalizzato una prima offerta di adeguamento del contratto di Kvara. Secondo quanto riportato ...

Nuovo duro attacco nei confronti di Aurelio De Laurentiis dopo la conferenza stampa di ieri: c’entra il mancato arrivo di Antonio Conte in panchina. La stagione del Napoli fino a questo momento è ...

Fa ancora discutere il tema stadio e centro sportivo in casa Napoli , a maggior ragione dopo le ultime dichiarazioni di De Laurentiis. La tematica stadio e centro sportivo è una Questione calda in ...

La clamorosa richiesta di Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, nei confronti della Juve per il Mondiale per Club Napoli e Juve ntus si stanno giocando l’ultimo posto disponibile per le ...

I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore. Quello che però emerge nelle ultime ore, come riporta la ...

Napoli nel caos, nessuno è incedibile: anche Di Lorenzo, Lobotka e Kvara in bilico - De Laurentiis voleva il ritiro dopo l’Empoli per cercare una reazione. Basta alibi: chi non è contento può andarsene ...gazzetta

I turisti hanno 'salvato' il Napoli dal ritiro: ecco perchè ADL ha cambiato idea - Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come la punizione sia saltata anche per la mancanza di strutture in città ...tuttonapoli

ANSA - ADL presenterà il progetto per lo Stadio a Bagnoli martedì a Palazzo Chigi - Come riportato da ANSA, De Laurentiis pensa anche al futuro dello stadio e martedì sarà a Roma per una riunione che si svolgerà a Palazzo Chigi sulla sua richiesta di realizzarne uno nuovo a Bagnoli, ...napolimagazine