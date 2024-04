Atp Madrid 2024 - sorteggio e tabellone | possibile derby Sinner-Sonego al secondo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Sorteggiato ilmaschile del torneo di tennis Masters 1000 disulla terra battuta in calendario dal 24 aprile al 5 maggio: Jannikè la prima testa di serie, dopo il forfait di Novak Djokovic, e domina la parte alta delche comprende il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 e potenziale rivale dell’azzurro in semifinale. La parte alta del main draw comprende anche il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 5, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6, oltre alla mina vagante Rafa Nadal., che esordirà direttamente dal, potrebbe debuttare contro Lorenzo, che al primo round attende un qualificato. L’altoatesino è il primo italiano testa di serie n.1 in un Masters 1000 ...