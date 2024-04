Reboot di The Blair Witch Project | La Richiesta di Risarcimento dei Protagonisti Originali

I protagonisti di The Blair Witch Project hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui chiedono a Lionsgate , che ora detiene i diritti di distribuzione del film cult horror uscitro nel 1999, il ... (cinemaserietv)

Il creatore di The Office sarebbe già al lavoro per un reboot della serie tv, scrive Deadline, che vedrebbe nuovi personaggi in un nuovo ufficio. Per il cast, si legge, sarebbe stata scelta la star ... (fanpage)