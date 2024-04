Incidente a Catenanuova sulla A19 Palermo-Catania | pulmino urta animale - 7 feriti e autostrada chiusa

(Di domenica 21 aprile 2024)A19di grossa taglia, 7nel tratto in direzione

Incidente sulla Palermo-Catania, coinvolto un pulmino di giovani calciatori: 7 feriti - Un Incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada Palermo-Catania in ...ilovepalermocalcio

Incidente sulla Palermo-Catania: sette feriti, chiuso un tratto dell’autostrada - Come riportato dall’ANSA un Incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada Palermo-Catania.ilovepalermocalcio

Incidente sull'autostrada Palermo-Catania con sette feriti, chiuso il tratto di Catenanuova in direzione del capoluogo etneo - Un Incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada Palermo-Catania. Sette i feriti, due dei quali trasferiti in elisoccorso a Caltanissetta e a Catania.enna.gds