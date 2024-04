Boscaglia pensa solo alla vittoria | Io non firmo per un pareggio

(Di domenica 21 aprile 2024) "Nonper un": esordisce così Robertoviglia della trasferta di Pescara. Una vera e propria finale, come afferma lo stesso mister: "Sarà una partita difficile, contro una squadra forte, ma noi stiamo bene e ce l’andremo a giocare con tutte le nostre forze: la nostra salvezza passerà da questa sfida". Per la prima volta, finalmente, il mister avrà problemi di abbondanza, visto che rientrano tutti: "Per fortuna sono rientrati tutti, sono molto contento, qualcuno che viene da qualche acciacco c’è, ma sono tutti disponibili. Avere tutti a disposizione è fondamentale". Questa la sua analisi sul Pescara e sul suo tecnico: "Cascione l’ho incontrato diverse volte da giocatore, da allenatore sta facendo bene e ha dato equilibriosquadra. Il Pescara ha costruito la squadra in ...

