? LIVE! Monza-Atalanta 0-0 - inizia la partita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024)0-0 Marcatori: –(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. A disp. Sorrentino, Gori, D’Ambrosio, Caldirola, Pereira, Donati, A. Carboni, Ferraris, Vignato, Maldini, V. Carboni, Colombo. All. Palladino(3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Lookman, El Bilal, De Ketelaere. A disp. Musso, Rossi, Djimsiti, Bonfanti, Hateboer, Ruggeri, Zappacosta, Adopo, De Roon, Koopmeiners, Miranchuk, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: – Ammoniti: Birindelli (3?) per simulazione Espulsi: – Note: – La foto guarda tutte le foto 12 ...