Premier League 2023 2024 - l’Arsenal batte il Wolves | Arteta in testa aspettando il City

(Di sabato 20 aprile 2024)2-0 ilnella trentaquattresima giornata die si prende provvisoriamente la vetta della classifica a 74 punti, in attesa degli impegni di Manchester(73 punti, contro il Brighton) e Liverpool (71, contro il Fulham). Al 45? è Trossard a sbloccare il risultato e nel finale, dopo cinque minuti di recupero, Odegaard realizza il definitivo 2-0. Nelle altre partite di giornata, il Brentford ha battuto 5-1 il Luton, mentre il Burnley si è imposto per 4-1 contro lo Sheffield. I risultati Arsenal-2-0 Luton-Brentford 1-5 Sheffield-Burnley 1-4 SportFace.

Trossard e Odegaard riportano Arteta in vetta: Arsenal ok sui Wolves - I Gunners si sono imposti in trasferta con il risultato di 2-0 dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ...tuttosport

Premier, l'Arsenal rialza la testa e torna al comando della classifica - Dopo la cocente delusione in Champions League, la squadra di Arteta riparte in campionato, espugnando il campo del Wolverhampton con i gol di Trossard e Odegaard ...corrieredellosport

Premier League - Arsenal, battuto 2-0 il Wolverhampton - L'Arsenal vince 2-0 in casa del Wolverhampton, nel match valido per la 34esima giornata di Premier League. A decidere la sfida i gol di Trossard nel primo tempo e di Odegaard nei minuti finali. Un suc ...napolimagazine