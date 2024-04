Pioli e l’esonero - la lettera di Luca Lucci | il cambio di allenatore è doveroso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano, 19 aprile 2024 - C’eravamo tanto amati quando eri ”is on fire” ma dopo l’eliminazione del Milan dalla Europa League con una prestazione difficile da digerire per i tifosi milanisti il #out dilaga suoi social La"Caro Mister, desidero fortemente ricordarti come l'artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo".Più chiaro non poteva essere nella suaaffidata ai social, capo ultras rossonero, condivisa sull'account Instagram della Curva Sud Milano. “Non sono certo uno di quelli che punta il dito sul singolo, perché è evidente a ...