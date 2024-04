L' Air Jordan 1 High ' 85 Bred è pronta a tornare dopo quattro decenni di assenza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Air'85è uno dei più grandi grail della storia. Davvero. È impossibile negarlo. Uscita per la prima volta nel 1985, è stata una delle prime scarpe da ginnastica su cui Michaelha lavorato quando ha firmato con Nike. E con il 40° compleanno della leggendaria collaborazione alle porte (tanti auguri!), sta finalmente tornando in auge. Air'85NikeNon ci soffermeremo su tutti i dettagli ( lo ha già fatto Ben Affleck in Air), ma negli anni '80 l'NBA richiedeva che ogni singola scarpa da basket in campo fosse almeno al 51% bianca. Ciò significava che, che si trattasse di una Converse o di una New Balance, ogni scarpa da basket sembrava quasi identica all'altra. Quando MJ iniziò a lavorare con Nike, le sue scarpe da ginnastica ...