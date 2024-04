(Di venerdì 19 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano Il latte non “nasce” sugli scaffali del supermercato. È ciò che ieri mattina hanno appreso con stupore i piccoli alunni delle classi seconde dellapria “Pascoli-Giovinazzi” di, impegnati nel primo mini-tour di “in”, manifestazione itinerante fra le aziende agricole e quelle di trasformazione organizzata dall’area DueTaranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. Montati in pullman di buon mattino, circa 60 scolari accompagnati da 10 insegnanti e dallo staff della Cia, sono partiti daper una visita guidata all’azienda “Granarolo” di Gioia del Colle. Accolti dalla direttrice dello stabilimentoa Antonietta Donvito, i giovani visitatori sono stati ...

A Castellaneta torna 'Scuola in Fattoria”' con Cia Due Mari - Alla scoperta del latte e dei suoi derivati: prima uscita per i piccoli alunni delle seconde classi della scuola primaria “Pascoli-Giovinazzi” Il latte non “nasce” sugli scaffali del supermercato. È c ...manduriaoggi

A Castellaneta torna “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari alla scoperta del latte e dei suoi derivati - Castellaneta. Il latte non “nasce” sugli scaffali del supermercato. È ciò che ieri mattina hanno appreso con stupore i piccoli alunni delle classi seconde della scuola primaria “Pascoli-Giovinazzi” di ...pugliapress

Chiesa di Castellaneta. San Michele Arcangelo: tappa della statua della Medaglia miracolosa - Dopo essere stata di recente a Putignano (LEGGI) e, prima ancora a Lecce (LEGGI) torna, dunque, in Puglia il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa: dal 18 al 21 ...portalecce