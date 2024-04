(Di giovedì 18 aprile 2024) Terminato il riscaldamento, Tommaso Mazzotti si avvicina alla parete verticale alta dai 12 ai 14 metri. Prima con un braccio, poi con l’altro si attacca afferrando l’appiglio del suo ‘percorso’ prestabilito ed inizia l’. In pochi secondi arriva in vetta con un misto die agilità che lascia sbalorditi. Ma quello che lascia ancor più stupefatti è che Tommaso riesce a fare tutto questo solo con la. E le gambe? "Le gambe sono utili perché mi servono da pendolo", riesce a scherzare l’atleta disabile. Infatti dalla sua nascita, 25 anni fa, a Tommaso fu diagnosticato un neuroblastoma congenito alla colonna vertebrale, invisibile e non riscontrabile negli esami effettuati prima del parto. La forma tumorale gli ha colpito la parte bassa del corpo provocandogli la perdita ...

Ieri mattina i più stretti collaboratori della segretaria del Pd hanno comunicato al Tg1 che se non la smetterà di fare troppi servizi enfati... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Arezzo, 17 aprile 2024 – Vorrebbero invertire la rotta, portare a casa ordinativi e compensare la brusca frenata di mercati come Stati Uniti e nord Europa. Il mondo del vino aretino si mette in ... (lanazione)

Quasi come volare. Campione di arrampicata con la forza delle braccia: "Così mi sento libero" - Tommaso Mazzotti, 25 anni, dalla nascita ha perso l’uso delle gambe, è atleta di paraclimbing e a giugno gareggerà nei campionati italiani.ilrestodelcarlino

Gps e Internet oscurati. Dalle onde radio all'AI, ecco come i Paesi stanno reagendo alla crisi globale - L'Error 404 globale non è dietro l’angolo. Ma la disconnessione come arma (Quasi) letale non è più solo materia di romanzi fantascientifici e dibattuti tra ...quotidianodipuglia

Festa di Primavera, ci siamo Quasi. Sabato verranno trainati i carri - "Siamo a tiro!", esclama lo scrittore casolano Cristiano Cavina, mentre là in alto sta rifinendo un capitello in gesso di uno dei tre carri allegorici che sfileranno nel pomeriggio del 25 aprile e la ...ilrestodelcarlino