Grosso cambiamento in iOS 18 per note più utili e complete

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sopraggiunge una presunta nuova anticipazione sull’aggiornamento iOS 18 di Apple. Il sistema operativo che farà di certo capolino a partire dal prossimo 10 giugno (almeno nella sua prima beta) dovrebbe presentare un’applicazioneben più strutturata, utile e funzionale. Lo strumento si presterebbe ad essere tanto più alla portata delle esigenze soprattutto di studenti e professionisti ma non solo. La nuova appintegrata all’aggiornamento iOS 18 avrà il supporto della registrazione audio. Ciò garantirà agli utenti di registrare qualsiasi tipo di audio, di riprodurlo poi in ogni momento. Già dalle prime beta del nuovo sistema operativo mobile Apple, questa soluzione sarebbe subito messa a disposizione e lo stesso dovrebbe valere anche per iPadOS 18.ai margini della Worldwide Developers Conference (WWDC) del giorno 10 giugno. La nuova ...