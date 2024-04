Dumfries tanti auguri | per l’olandese è il terzo compleanno all’Inter!

(Di giovedì 18 aprile 2024)a Denzel, che compie il suo. Il laterale dell’Inter festeggia per ilanno di fila in nerazzurro.? Buona Denzel! L’esterno olandese compie oggi 28 anni e festeggia il suoin nerazzurro. Grinta, corsa e spirito di sacrificio, in questa stagioneha collezionato 32 presenze e 3 gol considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo in nerazzurro nell’estate 2021, l’esterno ha conquistato cinque trofei: due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. A Denzel vanno i miglioridi tutta la famiglia interista! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

