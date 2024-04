"Debito elevato. Servono sforzi per abbatterlo"

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’Italia ha bisogno di un "aggiustamento credibile per mettere ilsu una traiettoria sostenibile di calo". È la raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale, convinto che al Belpaese servano "ulterioridi bilancio nei prossimi due anni". Parlando di un", il Fondo osserva come l’Italia, insieme alla Cina e agli Stati Uniti, è una delle economie che spingerà il "globale vicino al 100% del Pil entro il 2029". Per l’Italia l’Fmi esorta ad affrontare il nodo delche dopo essere "calato nel 2021, nel 2022 e nel 2023 è di recente tornato a crescere" e dovrebbe raggiungere quest’anno "circa il 140%. Andando avanti continuerà a salire", toccando il 140,4% nel 2025, il 142,6% nel 2026 e il 143,1% nel 2027. "Negli anni recenti l’Italia ha ...