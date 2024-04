Amadeus farà 3 programmi sul Nove - ecco quali sono e quando iniziano

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 18 aprile 2024) La notizia tanto attesa è finalmente ufficiale:sarà uno dei nuovi volti di spicco del canale. Grazie a un contratto quadriennale, il celebre conduttore sarà protagonista nella prossima stagione televisiva, guidando un programma in access prime time e due show in prima serata. Ma le sue responsabilità non si fermano qui:collaborerà...