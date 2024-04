Viktoria Plzen | Koubek | “Domani una festa per noi | non vediamo l’ora di giocare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il tecnico delMiroslavha parlato vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida come ritorno dei quarti di finale di Conference League: “Non vedodi. La sfida disarà unacalcistica per noi. La Fiorentina si sa che dal punto di vista tecnico ha tanta qualità: noi non ci passiamo paragonare a loro. Vedremo quella che sarà la partita ma rispetto alla gara di andata dovremo essere più efficaci in attacco“. L’allenatore ceco ha poi aggiunto: “Noi abbiamo un sogno per la partita di. Il risultato della sfida di andata ci permette di avere speranza e abbiamo anche aiutato il coefficiente ceco, non perdendo la sfida di. Adesso abbiamo altro lavoro da fare, vogliamo arrivare in ...