Nadal-De Minaur oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Rafaelse la vedrà contro Alex Denel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Il dodici volte vincitore dell’evento ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’azzurro Flavio Cobolli. Tra lui e gli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Daniel Altmaier oppure il transalpino Arthur Fils, c’è l’australiano, che al primo turno ha potuto beneficiare di un bye in qualità di quarta forza del tabellone. Il fenomeno spagnolo guida il bilancio dei precedenti per 3-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il tennista aussie, infatti, nonostante un grande avvio di stagione, può andare in grande difficoltà su una superficie così lenta. Da monitorare, però, ci sono soprattutto le condizioni fisiche di ...