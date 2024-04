In nome dell’auto sovrana

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Giacomin Alfa Romeo ha deciso di cambiare ildel suv prodotto in Polonia dopo le critiche del ministro Adolfo Urso. Si chiamerà Junior e non Milano. Decisione con conseguenze potenzialmente globali. La comunità autonoma di Aragona, con l’appoggio di Madrid, ha chiesto a Lamborghini di spostare la produzione dell’Aventador a Zaragoza, terra che celebrò il toro da combattimento vincitore del Trofeo de la Peña La Madroñera. Nel mirino anche Miura, Islero, Murcielago e Huracan. Todos tori, todos spagnoli. La casa di Sant’Agata Bolognese potrebbe battezzare il prossimo bolide, Pio Bove. Clint Eastwood si occupa di Ford Gran Torino, ma la Fiesta fa gola a Spagna, Argentina e Messico. Gli Inuit stanno ragionando sulla Volkswagen Polo. A Los Angeles, il governatore Gawin Newson si è fatto portare i vecchi dossier della Guzzi California e della Ferrari California. La ...

intercettata dai carabinieri nella zona di Taizzano un' Auto rubata con a bordo due presunti ladri e tutto l'occorrente per mettere a segno furti. Per le forze dell'ordine si tratta appunto di una ...

In auto con involucri di droga da spacciare Arrestato tunisino - A Pisa arrestato cittadino tunisino per detenzione di droga durante controllo della polizia. Carabinieri sequestrano coltello ad automobilista.

La difesa all'attacco. Dalla macchia di sangue ai dubbi sul testimone: "Ecco le nuove prove" - Gli avvocati dei coniugi: nel racconto di Frigerio ci sono gravi anomalie "La dinamica del delitto è diversa, la vicina non poteva urlare e spostarsi".

