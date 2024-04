(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Una serie di sfortunati eventi ha causato una terribileta, quella di oggi, per i fiorentini, che si sono ritrovati bloccati per ore nel. Tutto è iniziato durante la notte di martedì 16 aprile, durante i lavori di asfaltatura di viale Lavagnini, quando un macchinario si è rotto comportando un prolungamento dei lavori oltre l’orario previsto. Il restringimento di carreggiata, previsto fino alle 6, è rimasto in vigore fino alle 11.30. Oltre alla rottura del macchinario, è avvenuto, sempre durante lata, un incidente innel tratto compreso trae Scandicci con coda arrivata fino a 6 chilometri. Per bypassare il tratto interessato dalla coda, numerosi veicoli sono usciti al casello di Impruneta riversandosi quindi sulla ...

Firenze , 28 marzo 2024 – Incidente in A1. È successo oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, nel tratto dell’autostrada a Firenze al km 281 in direzione nord . In base alle prime informazioni si tratta ... (lanazione)

San Casciano (Firenze), 5 aprile 2024 – Sta tornando alla normalità il traffico sul raccordo autostradale “Siena-Firenze”, ovvero l’Autopalio. La circolazione è rimasta bloccata per circa un’ora in ... (lanazione)

Firenze: traffico nel caos totale, in città e in autostrada una mattina da incubo - Firenze, 17 aprile 2024 – Una serie di sfortunati eventi ha causato una terribile mattinata, quella di oggi, per i fiorentini, che si sono ritrovati bloccati per ore nel traffico. Tutto è iniziato dur ...lanazione

Incidenti in autostrada, lavori imprevisti e cantieri tramvia: è caos traffico a Firenze - Problemi anche in viale Lavagnini per la rottura di un macchinario impiegato nell’asfaltatura notturna che si è conclusa in tarda mattinata Incidenti, cantieri e interventi urgenti: è caos traffico a ...055firenze

Firenze traffico da incubo - Stamani incidente in A1 con ripercussioni sulla viabilità cittadina più asfaltatura "ritardata" in viale Lavagnini ...nove.firenze