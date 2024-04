Borsa | Tokyo | apertura in lieve rialzo +0 | 25%

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Laditenta un recupero a inizio di seduta, dopo le ultime due sessioni in negativo, ma rimangono le incertezze sull'evoluzione geopolitica in Medio Oriente, e le aspettative di tassi tassi di interesse elevati ancora a lungo negli Stati Uniti. Inil Nikkei segna una variazione positiva dello 0,25% a quota 38.569,01, e un guadagno di quasi 100 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro sui minimi in oltre 34 anni, a 154,70, e si indebolisce sull'euro a 164,30.

