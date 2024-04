Arredo in primo piano | Settore in crescita Investire in formazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Quello dell’e del design, grazie pure a un distretto innovativo e apprezzato in tutto il mondo, è unproiettato ai grandi mercati globali". Così afferma Luciano Caspani, presidente gruppo DesignAssolombarda. Caspani sottolinea: "Unicità dei prodotti, creatività degli esecutori, capacità di adeguarsi alle esigenze di target diversi sono alcune delle peculiarità che lo contraddistinguono: il merito è delle imprese del nostro territorio che da anni operano con l’obiettivo di promuovere il ‘bello e ben fatto’ del Made in Italy". "Il Salone del Mobile – dice – é una vetrina internazionale che consente di valorizzare prodotti che non hanno pari. Occorre lavorare di più per irrobustire le competenze di chi vi opera. C’è una richiesta rilevante di nuovi professionisti qualificati. Il comparto ha bisogno di falegnami, ...