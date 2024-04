Taekwondo | azzurri sugli scudi al Serbian Open G2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Grande prova della nazionale italiana dialG2 svolto a Belgrado. Nella competizione, che mette in palio 20 punti ranking, gli atletihanno dimostrato il loro valore portando a casa ben 3 medaglie d’oro, un’argento e cinque bronzi. Questi risultati hanno permesso alla nazionale italiana di vincere la coppa come miglior team in gara. Andrea Conti ha inaugurato il podio italiano nella categoria -54 kg, e il suo successo è stato seguito da Vito Dell’Aquila, campione olimpico in carica e campione del mondo, nella categoria -58 kg. Simone Alessio, il leader indiscusso della categoria -80 kg, ha celebrato il suo compleanno con un’impresa straordinaria, portando a casa l’oro e confermando la sua supremazia sul campo. Anche le atlete azzurre si sono fatte valere, con Natalia D’Angelo che ha ...