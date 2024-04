Roma | autista ATAC salva un 12enne inseguito dalla baby gang | “Non vi faccio passare”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il giovane di circa 12 anni, riuscito a fuggire dal branco, trova riparo all’interno del bus 435 al capolinea di Porta di. A bordo il nostroValerio, vede arrivare un gruppo di ragazzini inferociti e chiude le porte del mezzo. Ma i bulli non si arrendono. Vogliono impedire che l’autobus riparta. Uno di loro schiaccia il pulsante d’emergenza, posto all’esterno della vettura, e fa riaprire la porta anteriore. La vittima è disperata.Valerio allora si alza dal posto guida e si piazza davanti all’ingresso: fa cenno che da lì nessuno passerà. Ai componenti della banda (il più grande avrà al massimo 14 anni), non resta che inveire con parolacce dall’esterno della vettura, per poi dileguarsi, dopo aver visto il nostro collega prendere il telefono per contattare il 112. L’e il ragazzo attenderanno l’arrivo delle forze ...