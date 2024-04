PUBG Mobile | al via la collaborazione con l’anime Spy x Family

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) –, noto gioco, ha avviato unacon la serie anime e manga giapponese Spy x. Questa partnership, che durerà fino al 12 maggio, prevede l'introduzione di una serie di oggetti e set tematici per migliorare l'esperienza di gioco dei partecipanti. Spy xnarra la storia di una spia, conosciuta come Twilight, che ha il compito di preservare la pace tra due nazioni nemiche, Westalis e Ostania. Per avvicinarsi al suo obiettivo, Twilight deve creare una finta famiglia e iscrivere sua "figlia" in una scuola prestigiosa, ignaro che la bimba adottiva Anya possieda capacità di lettura della mente e che la sua moglie Yor sia un'assassina. Tra i nuovi oggetti introdotti inci sono lo Spy x ...