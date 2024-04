Pechino Express | Fabio Caressa furioso con Damiano Carrara per l’eliminazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quest’edizione di “”, il reality che racconta la vita negli altri stati del mondo, si è svolta (per ora) in Vietnam e Laos. Manca l’ultimo Stato che sarà lo Sri Lanka, una piccola isola a Sud dell’India, per raggiungerla e passare quindi alle fasi finali del programma, era fondamentale vincere l’ultima gara. Ma ricapitoliamo l’ultima puntata che si è conclusa condi una delle coppie più amate di quest’anno: I, composta da, noto giornalista e telecronista italiano, e sua figli Eleonora. I due sono stati “buttati fuori” dalla coppia I Pasticceri, composta da(di “Bake Off Italia”) e suo fratello Massimiliano.è rimasto molto amareggiato dopo ...

Sesta puntata dello show lungo la Rotta del Dragone È andata in scena ieri, 11 aprile, una nuova tappa di Pechino Express . La sesta puntata con l’ultima complessa tappa in Laos . Per i concorrenti ... (361magazine)

Pechino Express: Fabio Caressa su tutte le furie. Il gesto inaspettato contro l’amico - Nell’ultima puntata di Pechino Express Fabio Caressa è andato in escandescenza, e ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. L’ultima puntata di Pechino Express è stata piena di colpi di scena, e se ...donnaglamour

Pechino Express: "Caressa e Damiano Carrara come Barcellona e Real Madrid" - Pechino Express è tornato con un nuovo appuntamento giovedì 11 parile in prima serata su Sky Uno ed in streaming su Now. Le coppie rimaste in gara hanno affrontato l'ultima tappa in Laos, partendo da ...tuttosport

Pechino Express: l’ultima tappa in Laos e l’ultima tappa eliminata - È andata in scena ieri, 11 aprile, una nuova tappa di Pechino Express. La sesta puntata con l'ultima complessa tappa in Laos.361magazine