Italia-Slovenia | Mattarella | ‘rispetto per sofferenze non rancore’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Trieste, 12 apr. (Adnkronos) – “In questi anni,, hanno sviluppato un dialogo costante e fruttuoso, alimentato dalla consapevolezza che la comune adesione e appartenenza alla casa europea e ai valori euro-atlantici rappresentino quell?elemento identitario che rafforza nei nostri Paesi lo sguardo verso il futuro. La riconciliazione con la storia non ci libera dal dovere di conoscerla e di ricordare, come Borut Pahor ha più volte sottolineato. Non conduce a letture di comodo del passato né relativizza le responsabilità di ciascuno, ma ci consente di coltivare sentimenti di rispetto per ledi ciascuno, in luogo di nutrire rancore e contrapposizione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte ...