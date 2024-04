Ciclismo Gp Liberazione Boom di Juniores iscritti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Scalda i motori il 48° Gran PremioCittà di Massa. La corsa nazionale perallestita dal Gruppo Sportivo Turano, che rappresenta uno dei must ciclistici della nostra provincia, verrà presentata ufficialmente sabato 20 aprile a Villa Cuturi (ore 18,30). L’organizzazione, presieduta da Simone Cantarelli, ha già fatto il pieno di presenze. Glisono 200 ovvero il massimo consentito. Le squadre al via saranno 36 tra cui le migliori italiane che annovereranno tra le proprie fila i componenti della Nazionale. Non a caso tra gli spettatori interessati ci sarà anche il commissario tecnico Edoardo Savoldi. Non mancheranno neppure alcune squadre straniere. Oltre al team ceco Veleka hanno aderito i francesi del Velo Club Rochevillois e gli spagnoli del PC Brix Ebre. E’ stato confermato il ...