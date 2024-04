Bucchioni | «Barella e Calhanoglu big d’Europa! Inter | tris di livello»

(Di venerdì 12 aprile 2024)vedealla pari dei migliori centrocampistiche si sono visti in campo questa settimana in Champions League. Da Radio Sportiva arriva l’analisi del giornalista sul reparto titolare dell’. TERZETTO DI SPICCO – Enzoguarda il centrocampo dell’: «Secondo voi Nicolò, in un contesto di gioco come quello visto l’altra sera con Real Madrid e Manchester City? Secondo me sì, e non mi meraviglierei se qualcuno di queste squadre l’avesse già contattato in passato o chiesto per l’estate prossima. Hakan, secondo voi, non potrebbe fare il regista in una di queste squadre? Secondo me sì. Henrikh Mkhitaryan è avanti con gli anni, ma c’è già stato in quelle squadre lì ad alto ...

Dimarco-Sanchez mandano Empoli ko,Inter a -11 dal titolo - Un gol per tempo e l'Inter fa ripartire il countdown scudetto. Non basta un Empoli coraggioso per fermare la corsa della capolista, che trova i tre punti grazie alle reti di Dimarco e Sanchez tornando ...informazione

Pressing, Mauro esplode in diretta: 'Il gol è irregolare. Ma che mi frega del regolamento!' - Bucchioni: «Inter non come il Napoli, ha basi per aprire un ciclo!» Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo ...informazione

Inter, a giugno passivo da 40-50 milioni di euro. Mercato a saldo zero, senza sacrifici obbligati - Non saranno però necessarie cessioni obbligate di big come accaduto in passato e non sarà richiesta un'ulteriore sforbiciata sul monte ingaggi, destinato a salire visti i rinnovi, uno praticamente già ...tuttomercatoweb