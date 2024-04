(Di venerdì 12 aprile 2024) Erano costretti a vivere in unapraticamenteilsenza neanche una ciotola d’acqua. A patire questa sorta erano duedi cane tenuti in un’abitazione della. A liberarli sono state le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che hanno sequestrato i dueilmaltrattamento e detenzione incompatibile. Erano stati “presi per far giocare i bambini” ha detto il detentore alle guardie, ma a nulla sono servite le giustificazioni. “Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione che c'informava di questo triste contesto”, racconta il coordinatore delle guardie zoofile di Milano, Monza e ...

Brianza, due cuccioli rinchiusi in una piccola gabbia senz’acqua quasi tutto il giorno: denunciato padrone - L’intervento dell’Organizzazione internazionale protezione animali. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti ...ilgiorno

Brianza. SEQUESTRATI DALL’OIPA DUE CUCCIOLI COSTRETTI A VIVERE IN GABBIA. - USCIVANO SOLO PER FARE GIOCARE I BAMBINI. DENUNCIATO IL DETENTORE (mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2024. Sequestrati in Brianza dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezion ...mi-lorenteggio

Sequestrati dall’Oipa due cuccioli costretti a vivere in gabbia. Uscivano solo per fare giocare i bambini. Denunciato il detentore - Sequestrati dall’Oipa due cuccioli costretti a vivere in gabbia. Uscivano solo per fare giocare i bambini. Denunciato il detentore Sequestrati in Brianza dalle guardie zoofile dell’Organizzazione ...sardegnareporter