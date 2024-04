L' eclissi solare in diretta Come e dove vederla

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Oggi, a partire dalle 17.42 ora italiana, inizierà l’che sarà visibile nel continente americano, partendo dal Messico, passando per gli Stati Uniti e infine il Canada. Dalle 18.38 l’allineamento della Luna coprirà interamente il Sole, rendendosi osservabile in alcune zone, per poi concludersi definitivamente alle 22.52. 43,8 milioni Le persone a cui sarà visibile l’totale, in un’area distribuita per 183 km. Il raggio di visibilità passerà, tra le altre tappe, anche dalle cascate del Niagara, per poi attraversare alcune importanti città americaneIndianapolis, Cleveland e Buffalo. contro i 31,5 milioni del nuovo evento. 4.28 minuti La durata massima della copertura da parte della Luna durante l’allineamento tra Terra e Sole che, negli Stati Uniti, si ...