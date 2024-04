Un fondo di 110mila euro per chi assume donne vittime di violenza

(Di domenica 7 aprile 2024) Genova, 7 aprile 2024 – Il recupero dell’autonomia delledidi genere passa anche attraverso nuove opportunità di lavoro: per questo la Regione Liguria ha stanziato undiper concedere contributi finalizzati a sostenere l’inserimento lavorativo dellein carico ai centri antiaccreditati o ai servizi sociali territoriali. I destinatari dell’incentivo sono i datori di lavoro. L’assunzione dovrà avvenire attraverso le tipologie contrattuali previste dalla misura: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 3 mesi (poi il datore potrà ...

