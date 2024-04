Cina | due progetti fotovoltaici iniziano a generare energia nello Yunnan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 aprile 2024) Kunming, 07 apr – (Xinhua) – Duedi generazione difotovoltaica nella provincia cinese meridionale dellohanno iniziato aa piena capacita’, secondo la China Three Gorges Corporation. Entrambi i, situati nella contea di Ninglang della Citta’ di Lijiang, nella provincia dello, sono stati investiti e costruiti da Three Gorges GroupEnergy Investment Co., Ltd. Uno di essi, con una capacita’ installata nominale di 56 megawatt, dovrebbe trasmettere circa 104 milioni di kWh diverde alla rete elettrica ogni anno, risparmiando circa 34.000 tonnellate di carbone standard e riducendo le emissioni di CO2 di circa 82.000 tonnellate. L’altro progetto, invece, con ...