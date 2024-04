I programmi in tv oggi | 3 aprile 2024 | film e intrattenimento

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Su Rai Due Delitti in Paradiso, su Canale 5 Vanina – Un Commissario a Catania. Guida aiTv della serata del 3Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 3? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Il meglio di te. Antonio e Nicole sono una coppia che ha vissuto brillantemente la loro storia matrimoniale. Nonostante il loro rapporto scintillante, le asperità della vita li ha allontanati bruscamente, relegandoli ad esistenze ricolme di rabbia e delusione. Ora Antonio è malato e Nicole decide di fare un passo indietro e ritornare. Su Rai 4 ...

Chiesa più Vlahovic, la Juve si rialza in Coppa Italia. Allegri si prende la rivincita con Tudor e 'vede' la finalissima - Il 2-0 permette ai bianconeri di volare nella Capitale tra tre settimane con due reti di vantaggio. Stasera in campo Fiorentina-Atalanta ...rtl

Divieto di ospitata: da Viale Mazzini non si può andare in altre radio e tv - Divieto assoluto per i giornalisti Rai di andare ospiti in programmi delle altre reti per tutta la durata della par condicio. Questa la direttiva in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno. Nei giorni ...ilfattoquotidiano

Europee, Boschi vuol cacciare i giornalisti dai talk elettorali - O, ancora peggio, nei talk show o nei programmi di informazione della Rai prima delle Europee non potranno proprio partecipare i cronisti che hanno “una chiara connotazione politica”. Sono queste le ...ilfattoquotidiano