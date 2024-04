La classifica Modena | solo pareggio Canarini contestati

(Di martedì 2 aprile 2024) La Reggiana ha dedicato la vittoria al piccolo tifoso Diego Zancanella, portato via giovedì scorso da una malattia. Aveva7 anni. "Mi piace pensare che, come all’andata - le parole del capitano Paolo Rozzio a nome di tutto il club - anche oggi col Venezia il piccolo Diego sia sceso nuovamente in campo con noi. E ci abbia portato alla vittoria. Il nostro successo di oggi è dedicato a lui e alla sua famiglia". Tornando alla partita, Paolo Vanoli (nella foto prima della partita) è ovviamente amareggiato per l’esito della gara. "Non si può subire una rimonta del genere dopo essere andati in vantaggio di due gol - dice l’allenatore del Venezia - Complimenti alla Reggiana, che ha fatto un’ottima partita, ha continuato a fare la gara, mentre noi abbiamo commesso erroriche non possiamo fare se vogliamo realizzare il nostro sogno. Gli avversari hanno reagito alla grande e ...

