Ultime Notizie Roma del 23-03-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2024)dailynews radiogiornale la sera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il comitato investigativo russa ha fatto sapere che il bilancio delle vittime dell’attacco terroristico di venerdì notte al municipio crocus alla periferia di Mosca e di 143 vittime tra cui 3 bambini identifica i corpi di 41 persone 107 quelle ricoverati in ospedale tra gli adulti quindi ci sono in gravissime condizioni 42 sono gravi Tra cui due bambini Il sicurezza federale russa ha comunicato di aver arrestato 11 sospetti tra cui quattro attentatori materiali si sostiene che i sospettati stavano tentando di fuggire verso il confine tra Russia e Ucraina l’isis ha rivendicato l’attacco senza fornire prove politici russi a Cusano l’Ucraina di essere coinvolta l’intelligence americana accredita la pista dell’isis o il cranco messaggio trasmesso dalla BBC La principessa del Galles ...