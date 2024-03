MotoGp Portogallo | Vinales vince la Sprint Race davanti a Marquez e Martin Bagnaia quarto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Maverickla garadel Gp delnella classe. Lo spagnolo dell’Aprilia, si imponeai connazionali Marce Jorge, entrambi in sella a una Ducati.posto per il campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’, con la moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale, che paga un ‘lungo’ a 4 giri dalla fine quando era al comando. Quinto posto per l’australiano della Ktm Jack Miller che si lascia alle spalle Enea Bastianini con la Ducati ufficiale e gli spagnoli Pedro Acosta, suo compagno di marca e Aleix Espargaro, con l’altra Aprilia ufficiale.resta in vetta alla classifica del mondiale con 37 punti, 2 in più ...