(Di sabato 23 marzo 2024) Oggi adiNistor e deitre bimbi morti per le inalazioni di fumo sprigionato da un principio dimentre dormivano nella loro casa. Sulle piccole bare bianche le foto dei bambini.

Un dolore che le parole non possono esprimere, e infatti non ne ha usate George Panaite Birta, l'ex marito di Stefania e papà dei tre bambini morti nell' Incendio della loro casa a... (leggo)

L’addio straziante di Bologna a Stefania e ai suoi tre bimbi: “Una bravissima mamma allegra e solare” - Accanto ai feretri ci sono tutti i familiari delle vittime, con l’ex marito di Stefania, George Panaite Birta, a coprirsi il viso con le mani. Vestito integralmente di nero, l’uomo si è lasciato abbra ...bologna.repubblica

Incendio Bologna, commozione ai funerali di Stefania e dei suoi figli: “La migliore zia possibile” - Oggi a Bologna i funerali di Stefania Nistor e dei suoi tre bimbi morti per le inalazioni di fumo sprigionato da un principio di Incendio mentre dormivano ...fanpage

Pistoia, Incendio in un locale della movida di Montecatini Terme: non ci sono feriti - Incendio a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, oggi 23 marzo 2024. Distrutto un locale storico della movida.tag24